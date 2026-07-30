Auf dem Gelände des Stahlproduzenten Salzgitter kommt es zu einem Unfall. Die Hintergründe sind unklar.

Ein Mann ist auf dem Gelände der Salzgitter AG von einer Betriebslok erfasst und schwer verletzt worden.

Der 30-Jährige sei in eine Klinik gebracht worden, teilte die Polizei mit. Der 61-jährige Lokführer erlitt demnach einen Schock. Wie es zu dem Unfall am Mittwoch kam, müsse noch ermittelt werden. Auch ein Konzernsprecher sagte auf Nachfrage, dass die Ursachenermittlung laufe. (dpa/mp)