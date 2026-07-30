Niedersachsen

Mann wird auf Unternehmensgelände von Zug angefahren

Der 30-jährige Verletzte wurde in eine Klinik gebracht. (Symbolbild)

Auf dem Gelände des Stahlproduzenten Salzgitter kommt es zu einem Unfall. Die Hintergründe sind unklar.

Ein Mann ist auf dem Gelände der Salzgitter AG von einer Betriebslok erfasst und schwer verletzt worden.

Der 30-Jährige sei in eine Klinik gebracht worden, teilte die Polizei mit. Der 61-jährige Lokführer erlitt demnach einen Schock. Wie es zu dem Unfall am Mittwoch kam, müsse noch ermittelt werden. Auch ein Konzernsprecher sagte auf Nachfrage, dass die Ursachenermittlung laufe. (dpa/mp)

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