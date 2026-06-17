Ein Mann will Unkraut entfernen – und setzt versehentlich eine Hecke in Brand. Die Feuerwehr kann das große Übel verhindern.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, bevor er auf das Haus überschlug. JOTO

Ein Heckenbrand drohte am Mittwochnachmittag in Jork im Landkreis Stade auf ein Wohnhaus und einen Carport überzugreifen. Nach Angaben der Feuerwehr soll ein Anwohner an der Straße Osterladekop gegen 15.40 Uhr versucht haben, mit einem Abflammbrenner Unkraut zu entfernen. Dabei entzündete sich eine Hecke.

Die Flammen breiteten sich schnell aus und erzeugten eine starke Rauchentwicklung. Am Ende der Hecke drohte das Feuer auf das benachbarte Wohnhaus sowie einen Carport überzugreifen.

Hecke brennt – Anwohner greifen zum Gartenschlauch

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Anwohner griffen zunächst mit einem Gartenschlauch ein und hielten den Brand unter Kontrolle, bis die Freiwillige Feuerwehr eintraf. Den Rettern gelang es, die Flammen kurz vor dem Wohnhaus zu stoppen. Es blieb bei der abgebrannten Hecke.

Feuerwehren warnen seit Jahren davor, Abflammgeräte in der Nähe von brennbaren Materialien wie Holz, trockenen Pflanzen oder Textilien zu verwenden.