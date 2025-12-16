Mann verprügelt Schüler mit Sehbehinderung – und niemand schreitet ein

Nach einem versehentlichen Rempler hat ein Mann einen Schüler mit Sehbehinderung in Leer (Ostfriesland) verprügelt. Der 17-Jährige erlitt eine leichte Gehirnerschütterung, Prellungen und Abschürfungen, wie die Polizei sagte. Niemand sei eingeschritten und habe dem Jugendlichen geholfen.

Ein Taxi brachte den Jugendlichen am 9. Dezember morgens zur Schule. Auf dem Weg zum Eingang stieß der 17-Jährige versehentlich gegen einen unbekannten Mann, den er nicht gesehen hatte.

Obwohl er sich sofort entschuldigte, schlug der Mann auf den Schüler ein. Der Jugendliche stürzte zu Boden. „Das nutzte der Angreifer, um noch dreimal in den Rücken und gegen die Hüfte des Opfers zu treten“, teilte die Polizei mit.

Schüler in Leer verprügelt – niemand greift ein

Während des Angriffs standen viele Menschen in der Nähe, laut Polizei half jedoch niemand. Die Beamten suchen nun nach dem Angreifer.

Das könnte Sie auch interessieren: Schwerer Unfall in Hamburg: Autofahrer fährt Person auf E-Scooter an und flieht

Ob der Unbekannte von der Sehbehinderung des Jugendlichen wusste, ist laut Polizei unklar. Der junge Mann, der verprügelt worden war, kann den Mann nicht beschreiben, die Befragung von Zeugen blieb zunächst erfolglos. Die Ermittlungen dauern an. Über den Fall berichtete die Polizei erst am 16. Dezember. (dpa)