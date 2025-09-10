Mann sucht Gegenstand im Gleisbett – und wird von Zug erfasst

Ein 68-jähriger Mann aus Bremen ist am Montagnachmittag bei Wremen (Landkreis Cuxhaven) von einer Regionalbahn erfasst und schwer verletzt worden.

Nach Angaben der Bundespolizei Bremerhaven hielt sich der Mann im Gleisbereich der Bahnstrecke Cuxhaven–Bremerhaven auf, offenbar auf der Suche nach einem Gegenstand. Dabei übersah er den herannahenden Zug. Der Lokführer, unterwegs mit rund 80 km/h aus Cuxhaven kommend, gab sofort einen Achtungspfiff ab und leitete eine Schnellbremsung ein. Der 68-Jährige versuchte noch, aus dem Gleis zu fliehen, wurde jedoch erfasst und an den Beinen schwer verletzt.

Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die etwa 50 Fahrgäste im Zug blieben unverletzt, mussten ihre Fahrt jedoch mit Bussen fortsetzen.

Das könnte Sie auch interessieren: Großeinsatz in Hamburg: Verletzte Frau (20) läuft auf Bahngleise

Für die Dauer der Rettungs- und Ermittlungsarbeiten blieb die Strecke zwischen Cuxhaven und Bremerhaven mehr als zwei Stunden lang gesperrt. (mp)