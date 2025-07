Mann stürzt mit E-Scooter in Graben – nun wird gegen ihn ermittelt

Glück für einen 54-Jährigen im Landkreis Harburg: Der Mann ist am Sonntagabend mit seinem E-Scooter in einen Graben gestürzt und konnte sich nicht mehr selbst befreien. Zeugen kümmerten sich um ihn – aber nun ermittelt die Polizei gegen den Verunglückten.

Der Mann war den Beamten zufolge um 19.30 Uhr auf einem E-Scooter am Niedersachsenring in Tespe unterwegs, als er plötzlich die Kontrolle über den Roller verlor, von der Straße abkam und in den Graben stürzte.

Verdacht erhärtet sich

Er habe lautstark um Hilfe gerufen, so ein Polizeisprecher, Zeugen seien daraufhin auf ihn aufmerksam geworden. Bis zum Eintreffen der Beamten hätten sich die Zeugen um den 54-Jährigen gekümmert. Dann übernahm die Polizei.

Während die Beamten mit dem 54-Jährigen sprachen, erhärtete sich der Verdacht, dass der Mann alkoholisiert war. Der Sprecher: „Die Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Eine Blutprobe wurde darauf entnommen.“ Der private E-Scooter sei zudem nicht versichert gewesen. Mehrere Anzeigen wurden gegen den Mann gefertigt. (dg)