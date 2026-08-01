Dramatischer Einsatz im Kreis Leer: Passanten hatten einen Surfer in Not beobachtet. Sie alarmierten Rettungskräfte, doch für den Mann kam jede Hilfe zu spät.

Ein 66 Jahre alter Mann ist im Landkreis Leer beim Surfen gestorben. Zeugen hatten bei Jemgum im Bereich der Ems beobachtet, wie der Mann in Not geriet, sagte eine Polizeisprecherin.

Zuvor hatten mehrere Medien über den Vorfall berichtet. Demnach gelang es ihm nicht mehr auf sein Surfbrett zu steigen.

Rettungskräfte fanden den Mann schließlich. Reanimationsversuche blieben laut Polizei erfolglos. Der Mann starb am Freitagnachmittag noch vor Ort. Wieso der Mann in Not geriet, ist unklar. (dpa/mp)