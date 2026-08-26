Ein Nachbar entdeckt den tödlich Verletzten auf einem Privatgrundstück und alarmiert den Rettungsdienst.

Bei Arbeiten mit einem kleinen Radlader ist ein 61-Jähriger im Landkreis Hildesheim ums Leben gekommen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Mann alleine mit der Arbeitsmaschine auf einem Privatgrundstück in Holle unterwegs. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Radlader umkippte und der 61-Jährige dabei tödlich verletzt wurde. Ein Nachbar entdeckte den Mann und alarmierte den Rettungsdienst. Doch jede Hilfe kam zu spät. (dpa/mp)