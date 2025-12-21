Mann sitzt am Straßenrand – Autofahrer überrollt seinen Arm und flüchtet

Er fuhr einen Mann an und flüchtete: Ein Autofahrer hat sich im Emsland der Fahrerflucht schuldig gemacht. Polizei sucht nach Zeugen.

Ein am Fahrbahnrand sitzender 29-Jähriger ist im Landkreis Emsland bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der Mann war in der Nacht zu Samstag um 1.25 Uhr in Haren von einem Unbekannten angefahren worden, der seinen Arm überrollte.

Unbekannter fährt 29-Jährigen im Emsland an und verletzt ihn schwer

Wie eine Sprecherin der Polizeiinspektion Emsland mitteilte, erlitt der 29-Jährige bei dem Unfall schwere Verletzungen und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Autofahrer sei weitergefahren, ohne sich um das Unfallopfer zu kümmern.

Weshalb der Mann am Fahrbahnrand saß, war zunächst unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. (dpa/mp)