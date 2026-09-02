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Im Norden
Mann schiebt Fahrrad – Sturz(besoffen)
Ein 36-Jähriger kann sich nicht mehr auf den Beinen halten und stürzt, während er sein Fahrrad schiebt. Das hat einen Grund.
Fahrradfahren funktionierte wohl nicht mehr – aber auch das Schieben war bereits zu schwierig:
Mit 3,81 Promille ist nach Polizeiangaben ein Mann in Wilhelmshaven gestürzt. Der 36-Jährige zog sich demnach bei dem Unfall am Dienstag eine Platzwunde am Knie zu.
Der Mann kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. (dpa/mp)
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