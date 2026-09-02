Ein 36-Jähriger kann sich nicht mehr auf den Beinen halten und stürzt, während er sein Fahrrad schiebt. Das hat einen Grund.

Ein Rettungswagen mit Blaulicht (Symbolbild). picture alliance/dpa | Monika Skolimowska

Fahrradfahren funktionierte wohl nicht mehr – aber auch das Schieben war bereits zu schwierig:

Mit 3,81 Promille ist nach Polizeiangaben ein Mann in Wilhelmshaven gestürzt. Der 36-Jährige zog sich demnach bei dem Unfall am Dienstag eine Platzwunde am Knie zu.

Der Mann kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. (dpa/mp)