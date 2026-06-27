48-Jähriger gibt nach Unfall Erklärung ab, an der die Polizisten später Zweifel haben. Seinen Führerschein ist er erstmal los.

Ein Mann (48) ist in Jork (Landkreis Stade) mit seinem Wagen in einen geparkten VW Caddy gekracht – er hatte Glück und blieb unverletzt. Ärger mit der Polizei wird er trotzdem haben.

Gegen 21.10 Uhr soll der 48-Jährige in seinem Škoda Karoq auf der Königreicher Straße (K39) in Richtung Hamburg unterwegs gewesen sein. Seinen Angaben zufolge habe er wegen des Gegenverkehrs zu weit nach rechts fahren müssen. Dort sei es dann zur Kollision mit dem VW Caddy gekommen.

Autos müssen abgeschleppt werden

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Der VW wurde durch den Crash in einen angrenzenden Graben geschoben. An dem Škoda-SUV entstand ebenfalls erheblicher Sachschaden. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf mindestens 25.000 Euro geschätzt.

Die durch Zeugen benachrichtigte Polizei sperrte die Straße und nahm den Unfall auf. Im Gespräch mit dem 48-Jährigen hätten die Beamten direkt „deutlichen Atemalkoholgeruch“ festgestellt, so ein Polizeisprecher. Ein entsprechender Test ergab den Wert von 1,9 Promille. Der Mann sei in eine Klinik gebracht worden. „Dort wurde ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen.“

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Die Beamten leiteten ein entsprechendes Verfahren ein und nahmen dem 48-Jährigen seinen Führerschein weg. Wegen des hohen Promille-Wertes gibt es zudem Zweifel an seiner Version der Ereignisse. Die Ermittlungen dauern an.