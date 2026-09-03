Eine Handykamera machte zwei Frauen auf der Toilette misstrauisch. Die Polizei stellte das Gerät sicher – und fand darauf weitere Aufnahmen.

Ein Mann soll heimlich Frauen auf einer Toilette in einem Oldenburger Club gefilmt haben. Nach Angaben der Polizei bemerkten zwei Frauen, dass sie von oben aus einer benachbarten Kabine mit einem Handy aufgenommen wurden. Die Polizei stellte auf dem Gerät sieben weitere Videos fest und sucht nach Betroffenen.

Die beiden Frauen waren in der Nacht zum 23. August feiern. Sie waren gemeinsam in einer Kabine, als ihnen die Handykamera auffiel.

Sie alarmierten den Sicherheitsdienst, der den Verdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei festhielt. Der 35-Jährige erhielt einen Platzverweis für die Oldenburger Innenstadt.

Anzeige

Gegen ihn wird wegen des Verdachts der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs und von Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen ermittelt.

Sieben weitere Aufnahmen von Frauen auf der Toilette

Anzeige

Die Beamten stellten sein Handy sicher. Darauf entdeckten sie sieben weitere heimliche Aufnahmen von anderen Frauen auf der Toilette.

Polizei und Staatsanwaltschaft gehen davon aus, dass alle Videos an dem Abend in dem Club aufgenommen wurden. Sie suchen nach den Frauen, die darauf zu sehen sind und bitten um Hinweise. (dpa)