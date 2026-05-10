Mann fast getötet: Streit unter Monteuren eskaliert – 54-Jähriger in U-Haft

In einer Monteurunterkunft ist es zwischen zwei Bewohnern zu einer Auseinandersetzung gekommen. Ein 54-Jähriger kam in Untersuchungshaft, weil er den Kontrahenten fast getötet hätte.

Ein 54-Jähriger ist am Sonntag in Untersuchungshaft genommen worden, weil er in einer Gemeinschaftsunterkunft für Monteure in Sarstedt einen Mitbewohner mutmaßlich fast getötet hätte. Die Staatsanwaltschaft und die Polizei Hildesheim ermitteln gegen den Mann wegen des Verdachts auf ein versuchtes Tötungsdelikt.

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Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll er sich mit einem 38-Jährigen gestritten und ihm mehrfach massiv gegen den Kopf geschlagen und getreten haben, woraufhin der Jüngere das Bewusstsein verlor. Der Rettungsdienst brachte den schwer verletzten Mann in ein Krankenhaus. Der 54-Jährige macht bislang von seinem Schweigerecht Gebrauch, wie die Staatsanwaltschaft weiter mitteilte. (dpa)