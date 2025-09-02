Mann erstattet Anzeige – und muss jetzt selbst für 51 Tage in den Knast

Ein kurioser Vorfall in Osnabrück endet für einen 27 Jahre alten Mann im Gefängnis: Er erstattet bei der Bundespolizei Anzeige wegen des Diebstahls seiner Umhängetasche – und wird wenig später selbst festgenommen.

Am späten Montagnachmittag wurde der Mann am Hauptbahnhof Osnabrück festgenommen, wie die Bundespolizei sagte. Eine Überprüfung seiner Personalien im polizeilichen Fahndungssystem hatte ergeben, dass der 27-Jährige selbst per Haftbefehl von der Justiz gesucht wurde.

Aus einer Verurteilung wegen Nachstellung in Tateinheit mit Bedrohung musste er eine Geldstrafe von 5100 Euro begleichen – oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von 51 Tagen verbüßen. Weil er nicht bezahlen konnte, brachten ihn die Bundespolizisten in eine Justizvollzugsanstalt. (dpa)