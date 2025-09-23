Mann flüchtet aus Psychiatrie – Polizei warnt vor möglicher Gefahr

Er gilt als möglicherweise gefährlich – und ist seit Dienstag auf der Flucht: Der 35-jährige Alhindi B. ist am Vormittag aus einem psychiatrischen Krankenhaus in Osnabrück verschwunden. Jetzt warnt die Polizei und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche.

Die Polizei sucht aktuell nach dem 35-jährigen Alhindi B., der am Dienstagvormittag aus einem psychiatrischen Krankenhaus in Osnabrück geflohen ist. Der Mann war dort auf Grundlage eines Unterbringungsbeschlusses.

So sieht Alhindi B. aus

Wegen einer bestehenden Erkrankung könne nicht ausgeschlossen werden, dass von ihm eine Gefahr ausgeht, warnt die Polizei. Sie rät daher dringend davon ab, ihn im Antreffungsfall anzusprechen. Wer Alhindi B. sieht, soll Abstand halten und sofort den Notruf 110 wählen.

Alhindi B. wird folgendermaßen beschrieben:

dunkle Bekleidung

lockiges, kurzes, schwarzes Haar

trägt eine Brille

ca. 170 cm groß

schlanke Statur

3-Tage-Bart mit deutlichem Schnurrbart

gepflegtes äußeres Erscheinungsbild

Hinweise zu seinem Aufenthaltsort nimmt die Polizei in Stade unter der Telefonnummer 04141/1020 entgegen.