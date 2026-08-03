Blutige Auseinandersetzung in Stade: Bei einem Streit im Bürgerpark ist ein 29-Jähriger mit einem Messer schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Täter flüchtete – die Polizei sucht Zeugen.

Messerangriff: Ein unbekannter Täter soll einen 29-Jährigen in Stade schwer verletzt haben. (Symbolbild) picture alliance / CHROMORANGE | Michael Bihlmayer

Nach Angaben der Polizei gerieten die beiden Stader gegen 11.40 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache im Bürgerpark in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der Beschuldigte plötzlich ein Messer gezogen und seinem Kontrahenten in den Oberkörper gestochen haben.

Trotz der schweren Verletzung schaffte es der 29-Jährige noch selbst bis zum nahegelegenen Bahnhof. Dort alarmierte er die Rettungskräfte. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde er ins Elbeklinikum Stade gebracht.

Messerangriff in Stade: Mutmaßlicher Täter flüchtete

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Als die alarmierten Polizeibeamten am Tatort eintrafen, war der mutmaßliche Täter bereits geflüchtet. Nach ihm wird nun gefahndet.

Die Polizei bittet Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zum Geschehen oder zum flüchtigen Tatverdächtigen geben können, sich bei der Polizei Stade (Tel. 04141-102215) zu melden. (mp)