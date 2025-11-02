Mann bei Festumzug überrollt und lebensgefährlich verletzt

Zahlreiche Menschen feiern bei einem Erntewagenumzug in Worpswede – doch der Unfall eines jungen Mannes überschattet die Feier. Wie es dazu kam.

Bei einem Festumzug im Landkreis Osterholz ist ein 22-Jähriger von einem Erntewagen überfahren und lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann war in Worpswede aus ungeklärter Ursache gestürzt und zwischen die Vorder- und Hinterachse der landwirtschaftlichen Zugmaschine geraten, wie die Polizei mitteilte. Der 48 Jahre alte Fahrer habe am Samstagabend sofort gebremst, dennoch sei der 22-Jährige von einem Rad überrollt worden.

Der Verletzte wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Rückfragen der Polizei bestand im Krankenhaus keine akute Lebensgefahr mehr für den Mann. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Bei der alljährlichen Erntewagenabschlussparty im Ortsteil Hüttenbusch fahren zahlreiche bunt geschmückte und beleuchtete Erntewagen durch den Ort und Tausende Zuschauer kommen nach Angaben der Gemeinde Worpswede zu dem Festumzug. (dpa)