Ein Cabrio kommt im Landkreis Uelzen von der Straße ab, überschlägt sich und schleudert den Fahrer aus dem Wagen. Der Unfall endet tödlich.

Ein 26-Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Uelzen gestorben. Nach Angaben der Polizei war der Mann am Montagabend gegen 20 Uhr mit einem Mercedes-Cabrio auf der Landstraße zwischen Groß Hesebeck und Bad Bevensen unterwegs, als er aus bisher unklaren Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam und frontal mit einem Erdwall kollidierte.

Anschließend habe sich das Fahrzeug gedreht und überschlagen, wobei der Mann aus dem offenen Cabrio geschleudert worden sei.

Er starb trotz des Einsatzes von Rettungskräften noch an der Unfallstelle. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Mann vermutlich nicht angeschnallt. Die weiteren Ermittlungen zu den Umständen dauern an. (dpa/mp)