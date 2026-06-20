Drei Männer wollen sich in Elbe erfrischen – das ging mächtig schief.

Ein Beisammensein mehrerer Familien an der Elbe im Landkreis Harburg endete am Freitagabend mit einem Großeinsatz des Rettungsdienstes. Drei Männer waren zur Abkühlung ins Wasser gegangen und hatten die Strömung unterschätzt.

Laut Polizei hatten sich mehrere Familien am Freitagnachmittag bei hochsommerlichen Temperaturen am Elbufer bei Over zu einem Picknick getroffen, man blieb bis in die Abendstunden.

Männer geraten bei starker Strömung in Gefahr – Großeinsatz

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Gegen 23 Uhr sollen dann drei Männer Abkühlung in der Elbe gesucht haben. Mit schwerwiegenden Folgen: Alle drei gerieten aufgrund der starken Strömung in Gefahr, einer von ihren wurde weit abgetrieben.





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Daraufhin rückten zahlreiche Rettungskräfte aus dem Landkreis und auch aus Hamburg an. Noch bevor die Retter eintrafen, hatten aber weitere Familienmitglieder die Männer aus dem Wasser gezogen. Alle kamen mit dem Schrecken davon, keiner der drei musste ins Krankenhaus.