Ein Autofahrer wird unterwegs von Unbekannten angehalten – weil er zu schnell gefahren sein soll. Die Männer in Zivil verlangen 50 Euro.

Mit einer angeblichen Verkehrskontrolle haben zwei unbekannte Täter einen 56-Jährigen im Landkreis Oldenburg zu täuschen versucht.

Am frühen Montagmorgen wurde der Autofahrer von einem dunklen Wagen überholt und mit einer angeblichen Polizeikelle zum Anhalten gebracht, wie die Polizei mitteilte. Zwei Männer in Zivilkleidung warfen ihm vor, zu schnell gefahren zu sein, und verlangten 50 Euro.

Der 56-Jährige wurde allerdings misstrauisch und kontaktierte per Notruf die Polizei. Daraufhin riss einer der Unbekannten eine Dashcam aus dem Auto des Mannes, dann flohen beide. Die Polizei sucht nach Zeugen. (dpa)