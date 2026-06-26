Massenschlägereien in Stade: Männer schlagen aufeinander ein – teils mit Besenstielen. Ein Mann soll aus seinem VW Polo gezogen worden sein, die Angreifer flüchteten sogar mit dem Wagen.

Mit Ästen und Besenstielen sind Männer bei einer von drei Massenschlägereien in Stade aufeinander losgegangen. Die Polizei setzte Reizgas ein, um die Gruppen voneinander zu trennen. Es gab mehrere Verletzte.

Die Polizei wurde erstmals gegen 21 Uhr am Donnerstagabend auf den Konflikt aufmerksam: Auf dem Vorplatz des Jugendhauses an der Hohenfriedberger Straße war den Beamten eine Schlägerei zwischen 40 und 50 Personen gemeldet worden. Doch als die Polizei ankam, hatte sich der Pulk bereits verstreut. Beteiligte sprachen nur von „verbalen Streitigkeiten“.

Mann wird aus Auto gezogen

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Um kurz vor 22 Uhr erschienen dann zwei Männer auf der Polizeiwache Stade. Sie wollten eine Strafanzeige erstatten, die mit der Schlägerei vor dem Jugendhaus zu tun hatte. Sie gaben an, dass eine Streitigkeit über Schulden in eine Schlägerei eskaliert war.

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Nur Minuten später wurde die nächste Schlägerei mit hoher Personenanzahl gemeldet – nicht weit vom ersten Tatort entfernt. Etliche Streifenwagen wurden entsandt, doch wieder war der Großteil der Beteiligten bereits geflüchtet, als die Kräfte eintrafen.

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Nur ein Mann gab vor Ort gegenüber den Beamten an, dass er von einer Gruppe abgefangen und an der Weiterfahrt mit seinem VW Polo gehindert worden sei. „Man habe ihn aus dem Auto gezogen, mit Schlägen traktiert und das Auto geraubt“, so ein Polizeisprecher. Der VW sei in einer Nebenstraße gefunden worden.

Am Kreisverkehr vor dem Jugendhaus gab es dann kurz darauf den nächsten Konflikt. Als die Beamten eintrafen, hatten sich rund 150 Personen dort versammelt, darunter auch „zahlreiche Schaulustige“. Der Großteil aber war in eine Schlägerei verwickelt, bei der die Männer sich mit Ästen und Besenstielen angriffen. Unter den Beteiligten waren laut Polizei-Angaben auch die Männer, die zuvor die Strafanzeige gestellt hatten.

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Schlägerei in Stade: Reizgas und Handfesseln

„Zur Trennung und Zerstreuung der Konfliktparteien wurde Reizstoff eingesetzt“, so der Sprecher weiter. Einer Person seien vorübergehend Handfesseln angelegt worden. „Es gelang den Einsatzkräften in der Folge, die Lage zu beruhigen.“

Anlass dieser Schlägerei war wohl der Versuch einer Aussprache beider Streitparteien. Es scheint, als wären sie nicht zu einem Konsens gekommen.

Bei der letzten Schlägerei wurden vier Männer leicht verletzt: Sie wurden versorgt und ins Krankenhaus gebracht, das anschließend von Polizeikräften bewacht wurde, um weitere Auseinandersetzungen zu verhindern. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, unter anderem wegen Körperverletzung, Raub und Landfriedensbruch. Der Polizeisprecher: „Die genauen Hintergründe der Taten sind nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.“