Männer gehen aufeinander los – Polizei greift ein

Zwei Bekannte liefern sich im niedersächsischen Wolfenbüttel eine handfeste Auseinandersetzung. Die Polizei muss eingreifen.

Ein Streit zwischen zwei Bekannten ist in Wolfenbüttel am Samstagabend eskaliert. Nach Angaben der Polizei warf ein 39-Jähriger seinem 40 Jahre alten Freund zunächst einen Einrichtungsgegenstand an den Kopf.

Wolfenbüttel: Zwei Männer gehen aufeinander los

Der Ältere reagierte darauf mit Faustschlägen ins Gesicht sowie mit Beleidigungen und Bedrohungen. Die hinzugerufenen Beamten trennten die Männer und sprachen Platzverweise aus, um eine weitere Auseinandersetzung zu verhindern. Es wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. (dpa/mp)