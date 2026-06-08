Männer beschimpfen Gläubige in Gottesdienst – Polizei muss kommen

Flyer, Bibeln und wirre Ausdrücke: Sechs oder sieben Männer beängstigen Gottesdienstbesucher. Dann rückt die Polizei an. Die Hintergründe sind noch unklar.

In der katholischen Kirche Maria Königin des Friedens in Osnabrück haben mehrere Männer am Sonntag den Gottesdienst gestört. Während der Messe am Mittag hätten sie sich in bedrohlicher Weise nebeneinander aufgestellt und lautstark unterhalten, teilte die Polizei mit. „Sie zeigten auf verschiedene Bereiche und einzelne Personen, was für viele Besucher einschüchternd wirkte.”

Die Männergruppe verteilte obszöne Flyer in der Kirche

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Die sechs oder sieben Männer hätten dann im hinteren Bereich der Kirche Flyer und Bibeln verteilt. Dabei hätten sie Ausdrücke wie „Dämon” oder „Hurensöhne” geschrien. Auch fielen demnach Sätze wie „Die Kirche ist eine Hure” und „Ihr seid alle Massenmörder”. Der Pastor und der Kirchenvorstand versuchten den Angaben zufolge zu intervenieren und sprachen mehrfach ein Hausverbot aus.

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Beim Eintreffen der herbeigerufenen Polizei waren die Männer nicht mehr da, wie es weiter hieß. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und den Beteiligten laufen, es werden Zeugen gesucht. (dpa/mp)