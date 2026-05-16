Luxuswagen prallt bei Rennen gegen Baum – Schwerverletzte

Am Himmelfahrts-Abend gerät in Pattensen ein Auto außer Kontrolle und kracht gegen einen Baum. Alle drei Insassen sind schwer verletzt. Der Fahrer hatte sich offenbar ein Rennen geliefert.

Mutmaßlich bei einem illegalen Rennen ist in der Region Hannover ein Luxuswagen gegen einen Baum geprallt – und alle drei Insassen wurden schwer verletzt. Das Fahrzeug soll am Donnerstagabend in Pattensen mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein und sich ein Rennen mit einem bislang unbekannten Pkw geliefert haben, teilte die Polizei mit. Sie sucht noch Zeugen.

Illegales Rennen: Rettungshubschrauber im Einsatz

Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Unfall gegen 21.30 Uhr in einem Kreisverkehr. Der 50 Jahre alte Fahrer des Luxuswagens sei aus Koldingen kommend in Richtung Pattensen unterwegs gewesen. Mit im Auto saßen ein 24-Jähriger und ein 34-Jähriger. Der Wagen kam den Erkenntnissen zufolge ins Schleudern und von der Fahrbahn ab. Er prallte frontal gegen einen Baum. Das andere beteiligte Fahrzeug flüchtete in unbekannte Richtung, wie es hieß.

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Der 50-jährige Fahrer des Cadillacs wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, die beiden Mitfahrer kamen mit Rettungswagen in unterschiedliche Krankenhäuser. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen – die Ergebnisse lagen noch nicht vor.

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Die Polizei ermittelt nun wegen eines verbotenen Rennens und unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Sie sucht noch Zeugen, die Angaben zum Fahrverhalten des 50-Jährigen vor dem Unfall, zum Unfallhergang oder zum unbekannten zweiten Fahrzeug machen können. (dpa/mp)