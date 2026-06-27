Seit diesem Wochenende gilt am beliebten Parkplatz am Lühe-Anleger in Grünendeich im Landkreis Stade ein neues Parksystem. Damit wird es Parksündern schwer gemacht – auch die Gebühren steigen um 20 Prozent.

Eine Kamera an der Einfahrt erfasst ab sofort jedes einfahrende Fahrzeug automatisch per Kennzeichen. Ein Parkticket gehört damit der Vergangenheit an. Das System ist bereits von Supermarktparkplätzen und Parkhäusern bekannt und kommt nun erstmals an dem beliebten Standort direkt an der Elbe zum Einsatz, von dem die Lühe-Schulau-Fähre ablegt.

Neue Technik, neue Gebühren

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Der Parkplatz gilt als Treffpunkt für Touristen und Motorradfahrer unter anderem zum Beobachten der vorbeiziehenden Containerschiffe. Mehrere Imbisswagen stehen zusätzlich auf dem Gelände. Zudem stehen 14 Wohnmobilstellplätze bereit.

Auch neu: Bezahlt werden kann die neue Parkgebühr an einem Automaten direkt vor Ort oder per QR-Code über das Smartphone. Barzahlung wird nicht mehr angeboten.

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Im Zuge der Umstellung steigen die Parkgebühren für PKW um 20 Prozent: Jede halbe Stunde kostet künftig 1,20 statt bisher 1,00 Euro, der Tageshöchstsatz liegt bei 7,20 Euro. Motorradfahrer zahlen die Hälfte des PKW-Tarifs. Für Wohnmobile fällt ein Tagespreis von 18,00 Euro an. Wer nicht zahlt, muss mit einer deutlich höheren Strafe rechnen: Diese steigt um 180 Prozent von bisher 20,00 Euro Verwarngeld auf nun 56,00 Euro Vertragsstrafe an.

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Die Überwachung, Abrechnung und Verfolgung von Parkverstößen hat die Gemeinde an das private Unternehmen Mobility Hub Parkservice GmbH aus Grünwald ausgelagert. Grünendeichs Bürgermeister Nikolai Müller (CDU) sagt: „Das System automatisiert das gesamte Parkraummanagement und verzichtet vollständig auf Tickets, das spart nicht nur Papier, sondern reduziert auch den Abfall.“

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Das befürchten Anwohner

Schon in der Vergangenheit hatte es Streit um die Parkgebühren gegeben. Bis 2023 waren Motorradfahrer von der Zahlungspflicht ausgenommen. Nun sorgt die neue Regelung erneut für Gesprächsstoff: Unter Besuchern besteht Unklarheit darüber, ob bereits das kurze Absetzen von Fahrgästen an der Fähre kostenpflichtig ist. An benachbarten Parkplätzen wie am Bassenflether Strand sind die ersten 60 Minuten noch gratis. Anwohner befürchten zudem, dass Besucher künftig auf umliegende Wohnstraßen ausweichen könnten.