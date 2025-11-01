mopo plus logo
Aus noch ungeklärten Gründen brannte ein Wohnwagen im Landkreis Harburg vollständig aus.

Aus noch ungeklärten Gründen brannte ein Wohnwagen im Landkreis Harburg vollständig aus. Foto: JOTO

  • Mienenbüttel

„Love-Mobil“ in Flammen: Wohnwagen brennt vollständig aus

Feuerinferno in Mienenbüttel (Landkreis Harburg): Ein sogenanntes „Love-Mobil“ ist am Freitagabend im Landkreis Harburg lichterloh in Flammen aufgegangen. Der Wohnwagen brannte völlig aus – jetzt ermittelt die Polizei zur Ursache.

Als die Feuerwehr gegen 22.50 Uhr im Gewerbegebiet Schlepelsberg eintraf, stand der Wagen bereits in Vollbrand. Mit Schaum konnten die Einsatzkräfte das Feuer schließlich löschen, doch für das Mobil kam jede Hilfe zu spät.

Verletzt wurde niemand, da sich keine Personen in dem Fahrzeug befanden. Warum der Wohnwagen Feuer fing, ist bislang unklar. Auch zur Höhe des Schadens liegen noch keine Angaben vor. (dpa/mp)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

