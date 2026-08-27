Zwei Menschen aus Niedersachsen gewinnen jeweils fast 17 Millionen Euro im Lotto. Einer von ihnen lässt jedoch zunächst nichts von sich hören.

Zwölf Menschen in Niedersachsen haben den Angaben zufolge in diesem Jahr bislang mindestens eine Million Euro bei Lotterien gewonnen (Symbolbild). picture alliance/dpa | Tom Weller

Mehr als eine Woche nach der Ziehung hat sich ein zunächst unbekannter Lottogewinner gemeldet. Die Person habe den Gewinn von rund 16,7 Millionen Euro angefordert, teilte Lotto Niedersachsen mit. Ob sie erst verspätet von ihrem Glück erfahren hatte, blieb zunächst unklar.

Der Spielschein mit sechs Tippfeldern für vier Ziehungen war in einer Lotto-Annahmestelle im Landkreis Wittmund abgegeben worden. Bei der Ziehung am 19. August waren die sechs Gewinnzahlen 3, 23, 31, 33, 35 und 47 sowie die Superzahl 6 richtig getippt worden.

Bislang ein Dutzend Millionäre dank Lotterien in diesem Jahr

Anzeige

Insgesamt hatten zwei Spielteilnehmer aus Niedersachsen und einer aus Hessen die richtige Kombination angekreuzt. Sie teilen sich den mit 50 Millionen Euro gefüllten Maximal-Jackpot und erhalten jeweils genau 16.666.666,60 Euro. Nach Angaben von Lotto Niedersachsen handelt es sich um die bislang höchsten Lottogewinne des Jahres im Bundesland.

Die Landeslotteriegesellschaft rät Gewinnern solch hoher Summen, zunächst Ruhe zu bewahren, keine überstürzten Entscheidungen zu treffen und nur wenige Menschen einzuweihen. In Niedersachsen haben den Angaben zufolge in diesem Jahr bislang zwölf Menschen mindestens eine Million Euro bei Lotterien gewonnen. (dpa/mp)