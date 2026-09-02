Im Norden
Lotto-Spieler wird Millionär – und tippt haarscharf an Riesengewinn vorbei
Ein Braunschweiger gewinnt knapp 1,3 Millionen Euro – zum Jackpot fehlte ihm nur die Eurozahl 7.
Riesenglück in Niedersachsen: Ein Spieler aus Braunschweig hat beim Eurojackpot knapp 1,3 Millionen Euro gewonnen. Zum ganz großen Jackpot fehlte ihm nur eine einzige Zahl.
Bei der Eurojackpot-Ziehung am 1. September hatte der Glückspilz fünf Gewinnzahlen und eine Eurozahl richtig. Bundesweit gelang das keinem anderen Spielteilnehmer.
Der bislang unbekannte Neu-Millionär tippte auf die Gewinnzahlen 9, 14, 35, 43 und 50 sowie auf die Eurozahl 3. Das brachte ihm nach Angaben von Lotto Niedersachsen knapp 1,3 Millionen Euro ein.
Eurojackpot-Gewinn in Braunschweig: Nur eine Zahl fehlte zu 15 Millionen
Zum ganz großen Coup fehlte dem Braunschweiger lediglich die zweite Eurozahl 7. Hätte auch die gestimmt, wäre der Jackpot geknackt gewesen – und der Spieler hätte sogar 15 Millionen Euro gewonnen.
Am Eurojackpot nahm der Gewinner im Rahmen der niedersächsischen Sonderauslosung „Lotto-Super-Duo“ teil. Sein Paket hatte er in einer Annahmestelle in Braunschweig gekauft.
Eurojackpot-Gewinn in Braunschweig mit „Lotto-Super-Duo“
Das „Lotto-Super-Duo“ umfasste 15 Quick-Tipps für den Eurojackpot sowie 30 Quick-Tipps für Lotto „6 aus 49“. Einer dieser Tipps machte den noch unbekannten Spieler nun zum Millionär.
In Niedersachsen gab es 2026 bereits zahlreiche weitere Großgewinner: Insgesamt 84 Spielteilnehmer konnten sich bislang über Gewinne von mindestens 100.000 Euro bei den Lotterien von Lotto Niedersachsen freuen. 13 von ihnen gewannen sogar mindestens eine Million Euro. (dpa/mp)
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