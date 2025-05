Lotto-Millionär hätte beinahe den Superjackpot geknackt

Erneut geht ein Millionengewinn in den Norden: Ein Niedersachse hat bei der Eurojackpot-Ziehung am Freitag knapp 4,8 Millionen Euro gewonnen, wie Lotto Niedersachsen mitteilte. Der noch unbekannte Neu-Millionär habe seinen Spielschein mit acht getippten Spielfeldern in einer Annahmestelle in Wilhelmshaven abgegeben.

Der Mann verpasste es knapp, den Mega-Jackpot von 120 Millionen Euro zu knacken: Nur die gezogene Eurozahl 9 habe ihm dafür gefehlt. Insgesamt konnten sich in diesem Jahr bereits fünf niedersächsische Spielteilnehmer über Millionengewinne freuen.

Erst letzte Woche gewann ein Spieler aus Schleswig-Holstein bei der Euro-Jackpot Ziehung knapp 6,1 Millionen Euro. Er war damit der fünfte Gewinner dieses Jahres aus dem nördlichsten Bundesland. (dpa/mp)