Sattelzug steht in Vollbrand. Auch Vegetation hat sich entzündet. Dauer der Sperrung noch ungewiss.

Dramatische Szenen auf der A1 nahe Hamburg am Donnerstagmorgen: Ein Lastwagen steht in Seevetal (Landkreis Harburg) lichterloh in Flammen. Die Autobahn ist in beide Richtungen gesperrt.

Nach ersten Angaben geriet gegen 9 Uhr das Fahrerhaus des Lkw auf der A1 zwischen Hamburg-Harburg und dem Maschener Kreuz in Vollbrand. Eine große, schwarze Rauchwolke ist über der Unfallstelle nahe Seevetal-Meckelfeld zu sehen.

A1: Explodierende Reifen, brennende Vegetation

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Zeugen berichteten von explodierenden Reifen des Sattelzuges. Ein brennender Reifen rollte auf einen angrenzenden Grünstreifen und entzündete dort die Vegetation. Zudem soll ausgelaufener Kraftstoff aus dem Lkw in Brand geraten sein.

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Feuerwehrkräfte aus Hamburg und Seevetal sind mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Die A1 ist in beide Fahrtrichtungen vollständig gesperrt. Über die Dauer der Sperrung und mögliche Verletzte liegen bislang keine Informationen vor.