Im Norden

Lkw steht lichterloh in Flammen – Autobahn bei Hamburg voll gesperrt

Tobias Johanning Tobias Johanning
Lastwagen brennt am Feldrand, dichter schwarzer Rauch steigt auf, Flammen schlagen aus dem Fahrerbereich.
Der brennende Lkw auf der A1 bei Seevetal.

Sattelzug steht in Vollbrand. Auch Vegetation hat sich entzündet. Dauer der Sperrung noch ungewiss.

Dramatische Szenen auf der A1 nahe Hamburg am Donnerstagmorgen: Ein Lastwagen steht in Seevetal (Landkreis Harburg) lichterloh in Flammen. Die Autobahn ist in beide Richtungen gesperrt.

Nach ersten Angaben geriet gegen 9 Uhr das Fahrerhaus des Lkw auf der A1 zwischen Hamburg-Harburg und dem Maschener Kreuz in Vollbrand. Eine große, schwarze Rauchwolke ist über der Unfallstelle nahe Seevetal-Meckelfeld zu sehen.

A1: Explodierende Reifen, brennende Vegetation

Zeugen berichteten von explodierenden Reifen des Sattelzuges. Ein brennender Reifen rollte auf einen angrenzenden Grünstreifen und entzündete dort die Vegetation. Zudem soll ausgelaufener Kraftstoff aus dem Lkw in Brand geraten sein.

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Feuerwehrkräfte aus Hamburg und Seevetal sind mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Die A1 ist in beide Fahrtrichtungen vollständig gesperrt. Über die Dauer der Sperrung und mögliche Verletzte liegen bislang keine Informationen vor. 

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