Nach einem missglückten Überholmanöver kippt ein Lkw mit Rinderhälften auf der A29 um. Der Schaden ist enorm, die Fahrbahn stundenlang gesperrt.

Ein Unfall mit einem mit Rinderhälften beladenen Lastwagen auf der A29 in Hatten (Landkreis Oldenburg) hat einen Schaden von 130.000 Euro verursacht.

Der Lkw kam laut Polizei nach einem Überholvorgang am Donnerstagmittag ins Schwanken, wodurch der 49-jährige Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug verloren habe.

Unfall mit Lkw: Fahrer konnte sich befreien

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Daraufhin sei das Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und auf die Seite gekippt. Der Fahrer habe sich unverletzt aus der Fahrerkabine befreien können.

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Für die Bergungsarbeiten blieb die A 29 in Richtung Osnabrück am Abend vier Stunden lang voll gesperrt. (dpa/mp)