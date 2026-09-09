Ein brennender Lkw-Anhänger sorgt auf der A1 bei Bockel für eine Vollsperrung. Anwohner sollen wegen der Rauchentwicklung Fenster und Türen schließen.

Auf der A1 zwischen Elsdorf und Bockel fing ein Lkw-Anhänger an zu brennen. JOTO

Feuer auf der A1: Wegen eines brennenden Lkw-Anhängers wurde am Mittwochmittag die Autobahn bei Bockel im Landkreis Rotenburg (Wümme) in Richtung Bremen voll gesperrt.

Laut Feuerwehr war der Lastzugfahrer gegen 13.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Elsdorf und Bockel unterwegs, als eine auf dem Anhänger transportierte Mulde anfing zu brennen. An Bord: eine ölhaltige Ladung, die als Gefahrgut gilt.

Starke Rauchentwicklung: Anwohner sollen Türen und Fenster geschlossen halten

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Aufgrund der starken Rauchentwicklung sollten Anwohner in der Umgebung Türen und Fenster geschlossen halten, sagte die Polizei. Der Lastwagenfahrer wurde leicht verletzt.

Feuerwehrleute aus der Umgebung fluteten den offenen Container mit Wasser. Die Polizei sperrte die Autobahn in Richtung Bremen.

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Gegen 14.30 Uhr staute sich der Verkehr auf mehr als zehn Kilometern Länge. Die Autobahnsperrung soll demnächst aufgehoben werden. Es trat nach ersten Informationen kein Gefahrgut aus.