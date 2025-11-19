Bei Hamburg: Lkw-Massenkontrolle auf der A7 – „das hat für Aufregung gesorgt“

Bei einer Schwerpunktkontrolle wurden Lastwagen auf der Autobahn 7 unter die Lupe genommen. Warum ein Fahrzeug kurz für Aufregung sorgte.

Bei einer Schwerpunktkontrolle sind zahlreiche Lastwagen auf der A7 bei Soltau kontrolliert worden. Vom späten Morgen bis zum Nachmittag untersuchten Polizei, Zoll und weitere Behörden nach vorläufigen Zahlen rund 90 Fahrzeuge, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Beamte kontrollieren die Ladung sowie die Sicherung eines Lkws. picture alliance/dpa/Philipp Schulze Beamte kontrollieren die Ladung sowie die Sicherung eines Lkws.

Sie hatten Lastwagen und Gefahrguttransporte im Visier. Die Beamten stellten bei den rund 100 kontrollierten Menschen vor allem Verstöße gegen Sozialvorschriften – also etwa überschrittene Lenkzeiten fest.

Große Lkw-Kontrolle bei Hamburg: Zahlreiche Verstöße

Darüber hinaus fielen den Einsatzkräften technische Mängel sowie eine unzureichende Ladungssicherung auf. Kontrolliert wurden Fahrzeuge sowohl in Fahrtrichtung Hannover als auch in Fahrtrichtung Hamburg.

Auslaufende Flüssigkeit eines Gefahrguttransporters führte zu einer kurzzeitigen Sperrung auf einem Rasthof, wie ein Polizeisprecher sagte. „Das hat kurz für Aufregung gesorgt“, sagte ein Polizeisprecher. Das Mittel stellte sich jedoch nicht als Gefahrgut heraus. (dpa)