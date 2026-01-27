Lkw kracht auf A1 gegen Lärmschutzwand – Fahrer schwer verletzt

Ein Lkw prallt auf der A1 gegen eine Lärmschutzwand. Der Fahrer wird schwer verletzt.

Ein Lkw ist am Montagabend auf der Autobahn 1 zwischen der Anschlussstelle Brinkum und dem Dreieck Stuhr gegen die Lärmschutzwand geprallt. Der Fahrer wurde bei dem Aufprall schwer verletzt, wie ein Sprecher der Autobahnpolizei Ahlhorn sagte.

Zuvor war das Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Auf Bildern war zu sehen, wie die Ladung des Aufliegers quer auf der Fahrbahn verteilt lag. Der rechte Fahrstreifen der A1 wurde in Fahrtrichtung Osnabrück gesperrt. (dpa)