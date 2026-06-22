In Großheide kommt ein Lkw von der Straße ab und prallt gegen einen Baum. Der Fahrer ist eingeklemmt, die Feuerwehr ist im Einsatz.

Ein Lastwagen eines Speditionsunternehmens ist in Ostfriesland von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, geriet das Fahrzeug am Morgen in Großheide (Landkreis Aurich) zunächst in den Gegenverkehr und anschließend nach links in den dortigen Seitengraben. Daraufhin krachte es gegen den Baum.

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Der Fahrer war am Morgen noch eingeklemmt. Die Feuerwehr arbeitete daran, ihn aus seiner Lage zu befreien. Er ist den Angaben zufolge ansprechbar, jedoch gibt es noch keine Informationen zur Schwere seiner Verletzungen.

Ein Rettungshubschrauber ist auf dem Weg. Warum der Lkw von der Straße abgekommen ist, ist bislang nicht bekannt. Es gibt allerdings keine Hinweise auf Außeneinwirkung. (dpa)