Lkw-Fahrer fährt nach Pause wieder auf die A7 – und verliert Bierkisten

Nach einer Pause fährt ein Mann mit seinem Lastwagen auf die Autobahn. Dann verrutscht die Ladung – und verursacht einen Schaden von 10.000 Euro.

Mehrere Kisten Bier sind auf einem Autohof im Landkreis Northeim von einem Lastwagen gefallen. Die Ladung verteilte sich am Samstag auf der Fahrbahn, wie die Polizei mitteilte.

Polizei: Bierkisten nicht richtig gesichert?

Demnach wollte der 30 Jahre alte Fahrer nach einer Pause vom Autohof wieder auf die Autobahn 7 fahren. Dabei sei die Ladung verrutscht und heruntergefallen. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 10.000 Euro.

Die Polizei geht davon aus, dass die Bierkisten nicht richtig gesichert waren. Die Reinigung der Fahrbahn dauerte demnach mehrere Stunden, es kam zu Verkehrsstörungen. Die Polizei ermittelt wegen nicht ordnungsgemäßer Ladungssicherung. (dpa/mp)