Sattelzug steht in Vollbrand. Auch Vegetation hat sich entzündet. Nach der Sperrung ist eine Fahrbahn wieder frei.

Dramatische Szenen auf der A1 nahe Hamburg am Donnerstagmorgen: Ein Lastwagen voller Kakaobohnen stand in Seevetal (Landkreis Harburg) lichterloh in Flammen. Die Autobahn war in beide Richtungen gesperrt. Mittlerweile ist eine Fahrbahn wieder frei – allerdings wird es noch bis Samstag zu Einschränkungen für Autofahrer kommen.

Nach ersten Angaben geriet gegen 9 Uhr das Fahrerhaus des Lkw auf der A1 zwischen Hamburg-Harburg und dem Maschener Kreuz in Vollbrand. Eine große, schwarze Rauchwolke war über der Unfallstelle nahe Seevetal-Meckelfeld zu sehen.

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Unfall auf A1: Explodierende Reifen, brennende Vegetation

Zeugen berichteten von explodierenden Reifen des Sattelzuges. Ein brennender Reifen rollte auf einen angrenzenden Grünstreifen und entzündete dort die Vegetation. Zudem soll ausgelaufener Kraftstoff aus dem Lkw in Brand geraten sein. Die Ladung Kakaobohnen wurde durch das Feuer vollständig vernichtet.

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Ursache soll ersten Erkenntnissen zufolge ein technischer Defekt sein. Der Fahrer bemerkte den Ausbruch des Feuers rechtzeitig und steuerte den Truck auf den Seitenstreifen. Er blieb unverletzt.

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Feuerwehrkräfte aus Hamburg und Seevetal waren mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Die A1 wurde in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Gegen 10.45 Uhr hatten sich auf den Autobahnen A1, A7 und A39 Staus mit insgesamt 30 Kilometern Länge gebildet.

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Seit dem Mittag ist die Fahrbahn auf Höhe des Maschener Kreuzes in Seevetal (Landkreis Harburg) in Richtung Hamburg wieder frei, heißt es von der Autobahnpolizei. In Richtung Bremen wird die Sperrung der A1 voraussichtlich noch bis zum Abend dauern, weil durch das Feuer auch die Fahrbahn in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Ab dem Abend beginnt die Autobahn GmbH mit der Reparatur des Fahr-, sowie Standstreifens Richtung Bremen. Der Verkehr soll voraussichtlich bis Samstagabend zweispurig geführt werden. Am Freitagabend soll vorübergehend nur ein Streifen nutzbar sein.