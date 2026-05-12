Lkw brennt auf der Autobahn – Vollsperrung sorgt für Stau

Am Montagmorgen hat ein Lkw auf der A2 bei Hannover gebrannt – die Strecke in Richtung Dortmund musste voll gesperrt werden. Der Verkehr um die Unfallstelle staute sich.

Die A2 ist bei Hannover-Ost und Hannover-Buchholz wegen eines brennenden Lkws in Richtung Dortmund am frühen Montagmorgen voll gesperrt worden. Wegen der andauernden Löscharbeiten komme es zu Stau, sagte ein Polizeisprecher.

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Der Lkw habe in Vollbrand auf dem Standstreifen gestanden. Bei dem Brand sei niemand verletzt worden. Die Brandursache ist bisher unklar. (dpa)