Lkw brennt auf der Autobahn – Fahrer bei Löschversuch verletzt

Nach einem Lkw-Brand auf der A2 im Kreis Schaumburg ist die Strecke voll gesperrt worden. Der Fahrer wurde beim Löschversuch leicht verletzt.

Die Autobahn 2 zwischen Lauenau und Rehren ist aufgrund eines brennenden Lastwagens voll gesperrt worden. Die Zugmaschine des Fahrzeugs sei am frühen Morgen voll abgebrannt, sagte ein Pressesprecher der Feuerwehr. Beim Versuch, das Feuer zu löschen, wurde der Lkw-Fahrer leicht verletzt.

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Der Verkehr wird ab Lauenau in Fahrtrichtung Dortmund abgeleitet. Den Angaben nach war kein Gefahrgut in dem Lkw geladen. Die Brandursache ist derzeit unklar. (dpa)