Lkw-Anhänger auf A7 brennt aus: Autobahn stundenlang gesperrt

Großeinsatz am Dienstagabend auf der A7 bei Evendorf-Bispingen: Ein Lkw-Anhänger geriet in Brand, fünf Feuerwehren rückten aus.

Der Fahrer hatte während der Fahrt einen Feuerschein bemerkt und sein Gespann rund 700 Meter vor der Rastanlage Lüneburger Heide-West auf dem Standstreifen gestoppt. Geistesgegenwärtig koppelte er die Zugmaschine ab, kurz darauf stand der Anhänger bereits in Vollbrand.

Bagger von Privatunternehmen hilft bei Löscharbeiten

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte der mit Textilien beladene Anhänger lichterloh. Mehrere Trupps unter Atemschutz bekämpften das Feuer mit Wasser und Schaum. Da sich in der Ladung immer wieder Glutnester bildeten, musste das Brandgut aufwendig auseinandergezogen und einzeln abgelöscht werden. Dabei unterstützte später auch ein Bagger eines privaten Unternehmens.

Die A7 wurde zwischen Bispingen und Evendorf zunächst in beide Richtungen voll gesperrt. In Fahrtrichtung Süden blieb die Autobahn während der Löscharbeiten länger dicht. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und langen Staus.

Das könnte Sie auch interessieren: Zwei Staus auf Autobahn in Hamburg: Defekte Transporter blockieren Fahrstreifen

Nach rund zweieinhalb Stunden war der Einsatz für die insgesamt 78 Feuerwehrleute beendet. Verletzt wurde niemand. Zur Brandursache ermittelt nun die Autobahnpolizei. (rei)