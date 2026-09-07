Zwei Linienbusse verschwinden von ihrem Betriebsgelände in Hameln, viele Kilometer entfernt tauchen sie unbeschädigt später wieder auf. Nun gibt es einen Verdacht.

Nachdem in Hameln Anfang August Unbekannte für eine Spritztour zwei Linienbusse von einem Betriebsgelände geholt haben, sind zwei Jugendliche ins Visier der Ermittler geraten. Gegen einen von ihnen ermittelt die Staatsanwaltschaft Oldenburg, bestätigte eine Sprecherin einen NDR-Bericht. Der Jugendliche aus Oldenburg sei mit seinen 14 Jahren gerade erst strafmündig.

Dem NDR zufolge kommt der andere Jugendliche aus der Region Hannover. Demnach sollen sich die beiden Jugendlichen bei der Tat gefilmt haben.

Die beiden sollen in der Nacht zum 5. August die Fahrzeuge gekapert haben. Einer der Busse wurde am nächsten Morgen in Barsinghausen entdeckt, der zweite stand in einer Sackgasse in Wunstorf, wie die Polizei damals mitteilte.

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Beschädigungen wurden nicht festgestellt, Hinweise auf die Fahrer gab es zunächst nicht. Mithilfe der eingebauten GPS-Technik konnten die Fahrtstrecken nachträglich nachvollzogen werden. (dpa/mp)