Letzter FKK-Campingplatz vor dem Aus

Der FKK-Campingbereich in Hooksiel steht vor dem Aus: Zur Saison 2027 soll er nach rund 75 Jahren geschlossen werden. Der neue Platzbetreiber plant eine vollständige Umstellung des Campingplatzes – mit Kleidungspflicht auf dem Gelände.

Betroffen ist ein eigener Abschnitt des großen Campingareals im Landkreis Friesland: Seit Jahrzehnten gilt er als fester Treffpunkt für Nudisten aus ganz Europa. Rund 400 Stellplätze sind dort bislang für Nackt-Camper reserviert.

Der neue Betreiber – die Überland Services GmbH – plant nun eine grundlegende Neuausrichtung der Anlage. Statt FKK soll es künftig ein modernes Campingkonzept mit Sommerlounge geben. Gegenüber „Bild” erklärten die Betreiber: Die Auslastung sei zu gering, das FKK-Camping nicht mehr tragfähig. Während das Nacktbaden am Strand weiterhin möglich bleiben soll, soll das hüllenlose Campen in Hooksiel künftig der Vergangenheit angehören, wie die „Bild” berichtet.

FKK-Campingplatz vor dem Aus: Naturistenverband startet Petition gegen Schließung

Der Platz sei mehr als ein gewöhnlicher Campingplatz: ein geschützter Raum, der generationenübergreifende Begegnungen ermögliche, kulturelle Werte bewahre und ein respektvolles, natürliches Miteinander fördere, argumentiert der Naturistenverband Wilhelmshaven-Friesland.

Der hat nun eine Petition gestartet. Über 1400 Menschen haben bereits unterschrieben. Das Ziel: den FKK-Bereich dauerhaft erhalten und „ein Stück Jahrzehnte gelebter Tradition und Zusammenhalt zu bewahren.”

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Doch dem letzten FKK-Campingplatz an der Nordsee droht weiterhin die Schließung. „Diese Entscheidung bedroht nicht nur einen traditionsreichen Teil des Campingplatzes, sondern auch ein Stück gelebter Kultur, das für viele Menschen von großer persönlicher Bedeutung ist”, heißt es vom Naturistenverband. (dpa/mp)