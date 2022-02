Eine Spaziergängerin hat in Bad Bevensen, Kreis Uelzen, eine Leiche in einem Regenrückhaltebecken gefunden. Die Polizei geht aktuell von keinem Gewaltverbrechen aus, bittet aber dennoch um Hinweise aus der Bevölkerung.

Laut aktuellen Informationen handelt es sich bei der Leiche um einen 55-jährigen Mann aus Bad Bevensen, wie die Polizei am Sonntagnachmittag in einer Pressemeldung bekannt gab. Eine Spaziergängerin hatte den leblosen Körper am Sonntag um 8 Uhr in dem Regenrückhaltebecken im Kurpark von Bad Bevensen in der Brückenstraße gefunden.

Polizei bittet um Hinweise nach Leichenfund in Bad Bevensen

Nachdem die Einsatzkräfte die Leiche aus dem Wasser geholt hatten, stellte ein Notarzt den Tod des Mannes fest. Aktuell geht die Polizei nicht von einem Gewaltverbrechen noch von einem Tötungsdelikt aus, wie es in der Pressemitteilung heißt. Vielmehr würden Ermittlungen auf gesundheitliche Probleme im Zusammenhang mit Alkoholkonsum hindeuten, so die Polizei.

Demnach ist es wahrscheinlich, dass der Mann schon am Samstagabend nahe des Regenrückhaltebeckens zusammengebrochen ist. Die weiteren Ermittlungen dauern an, eine Obduktion des Leichnams wird derzeit mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg abgesprochen.

Zeugen:innen, die den Mann am Samstagabend, beziehungsweise in der Nacht auf Sonntag, im Kurpark gesehen haben, können der Polizei Uelzen Hinweise telefonisch unter 0581 – 930 0 melden. (to)