Leiche aus Fluss im Norden geborgen: Ist es die vermisste 25-Jährige?

In Celle wird seit Anfang März eine 25-Jährige vermisst. Nun wurde möglicherweise die Leiche der jungen Frau entdeckt.

Die ersten Ermittlungen ergaben, dass es sich „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ um die seit dem 11. März vermisste Michelle H. aus Celle handelt, gab die Polizei bekannt. Der Leichnam wurde an die Rechtsmedizin übergeben. Die Polizei ermittelt zur Todesursache.

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Ein Wassersportler habe am Vormittag im Bereich Hambühren (Landkreis Celle) einen leblosen Körper entdeckt, der in der Aller trieb, hieß es. Der Mann habe umgehend die Polizei informiert. Die Einsatzkräfte bargen die Leiche dann aus dem Wasser.

Leiche in der Aller: Ist es die 25-Jährige aus Celle?

Von der 25-Jährigen aus Celle fehlte bislang jede Spur. Die Polizei hatte mit Einsatzkräften, einem Hubschrauber und Spürhunden nach der Vermissten gesucht. Auch die Aller und die Flussufer, die in der Nähe der Wohnung der Frau liegen, waren bereits mit Booten abgesucht worden – ohne Erfolg.

Hilfe in schweren Stunden

Ihre Gedanken hören nicht auf zu kreisen? Sie befinden sich in einer scheinbar ausweglosen Situation und spielen mit dem Gedanken, sich das Leben zu nehmen? Hier finden Sie Beratungs- und Seelsorgeangebote:

Telefonseelsorge: Unter 0800 – 111 0 111, 0800 – 111 0 222 oder 116 123 erreichen Sie rund um die Uhr Mitarbeiter, mit denen Sie Sorgen und Ängste teilen können. Auch ein Gespräch via Chat ist möglich. telefonseelsorge.de

Kinder- und Jugendtelefon: Das Angebot des Vereins „Nummer gegen Kummer“ richtet sich vor allem an junge Menschen. Erreichbar montags bis samstags von 14 bis 20 Uhr unter 116 111. Es gibt auch ein Elterntelefon, das unter 0800 – 111 0550 erreichbar ist. Samstags nehmen die jungen Berater des Teams „Jugendliche beraten Jugendliche“ die Gespräche an. nummergegenkummer.de.

Muslimisches Seelsorge-Telefon: Die Mitarbeiter von MuTeS sind 24 Stunden unter 030 – 44 35 09 821 zu erreichen. Viele sprechen Türkisch. mutes.de

Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention: Unter suizidprophylaxe.de gibt es eine Übersicht aller telefonischer, regionaler, Online- und Mail-Beratungsangebote in Deutschland.

Zudem wurde gegen einen 46-Jährigen ermittelt, der im Verdacht steht, dass er die junge Frau mit einem Messer „potenziell lebensgefährlich“ verletzt habe. Das sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Lüneburg Mitte März.

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Auch ein möglicher Suizidversuch der 25-Jährigen, von dem Polizei und Staatsanwaltschaft zuerst ausgegangen waren, werde nach wie vor nicht ausgeschlossen. Diese Annahme beruhte auf Angaben des 46-Jährigen, der vor dem Verschwinden mit der Frau in ihrer Wohnung in Celle zusammen war, wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte. (dpa)