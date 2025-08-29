Mehr als 100 Einsatzkräfte waren in der Nacht zu Freitag im niedersächsischen Leer (Ostfriesland) im Einsatz: Ein Mehrparteienhaus stand in Vollbrand, die Löscharbeiten dauern noch an.

Das Feuer wurde kurz nach Mitternacht gemeldet und hatte sich im Dachstuhl ausgebreitet, wie der Einsatzleiter der Feuerwehr berichtete.

Brand in Leer: Mehrparteienhaus muss evakuiert werden

Wegen des Brandes mussten insgesamt 80 Bewohner des Mehrparteinhauses ihre Wohnungen verlassen. 77 davon mussten vom Rettungsdienst versorgt werden. Es gibt laut Polizei zwei leicht Verletzte, sie hatten Rauchgas eingeatmet.

Noch in der Nacht wurden die Bewohner in andere Unterkünfte gebracht, einige Betroffene konnten bei Familie und Freunden unterkommen.

Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf Nachbargebäude verhindern. Den Angaben nach sollten sich die Löscharbeiten noch bis in die frühen Morgenstunden ziehen. Die Polizei geht bisher von einem Schaden in Höhe von rund einer halben Million Euro aus. (dpa/mp)