Lebensgefahr! Vater und Sohn von ihrem Segelboot gerettet

Vor der ostfriesischen Insel Baltrum haben die Seenotretter zwei Segler aus einer Notlage befreit. Ein Vater und sein Sohn waren mit ihrem achteinhalb Meter langen Segelboot bei starkem Seegang in eine lebensbedrohliche Lage geraten, als sie das Schiff aus den Niederlanden an die Weser überführen wollten.

Das gab die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) bekannt. Das Boot war durch Maschinen- und Ruderschaden manövrierunfähig geworden, zudem hatte sich der Vater am Kopf und an der Schulter verletzt.

Rettungseinsatz vor Baltrum: Segelboot abgeschleppt

Rettungseinheiten aus Baltrum, Langeoog und Norderney sichteten das Boot in der Brandungszone vor Baltrum und stellten unter schwierigen Bedingungen eine Leinenverbindung her.

Wegen Niedrigwassers entschieden die Einsatzkräfte, das Boot auf dem längeren, aber sichereren Schleppweg nach Norderney zu bringen. Dort wurde der Verletzte nach einer Erstversorgung an Bord an den Landrettungsdienst übergeben.

Vor vier Jahren, im August 2021, war ganz in der Nähe ein Segelboot mit drei jungen Seglern gekentert. Einer der Segler hatte das Unglück damals nicht überlebt. Das Seegebiet gilt auch unter erfahrenen Seglern als äußert anspruchsvoll. (dpa/mp)