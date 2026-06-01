Lebensgefahr! Autofahrerin rettet E-Scooter-Fahrer

Ein 19-Jähriger liegt nach einem Sturz von seinem E-Scooter mit einer lebensgefährlichen Kopfverletzung auf dem Radweg. Eine vorbeifahrende Autofahrerin reagiert schnell und rettet den jungen Mann.

Eine aufmerksame Autofahrerin hat bei Lilienthal (Landkreis Osterholz) einem gestürzten und schwer verletzten E-Scooter-Fahrer geholfen. Die Frau hatte den E-Scooter-Fahrer am frühen Sonntagmorgen auf einem Radweg an einer Kreisstraße liegen gesehen und angehalten, wie die Polizei mitteilte.

19-Jähriger stürzt von E-Scooter und verletzt sich lebensgefährlich

Der 19-Jährige war den Angaben zufolge zuvor aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem E-Scooter gestürzt. Dabei erlitt er lebensbedrohliche Kopfverletzungen.

Die Autofahrerin alarmierte den Rettungsdienst und leistete nach Polizeiangaben zusammen mit einem weiteren Helfer Erste Hilfe. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten in eine Klinik nach Hannover.

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Die Polizei nahm den Unfall zum Anlass, um auf einen Helmschutz hinzuweisen. Zwar bestehe für Fahrerinnen und Fahrer von E-Scootern keine gesetzliche Helmpflicht, teilten die Beamten mit. Das Tragen eines Helms könne das Risiko schwerer Kopfverletzungen aber deutlich reduzieren. Der 19 Jahre alte Fahrer trug zum Unfallzeitpunkt laut der Polizei keinen Helm. (dpa/esk)