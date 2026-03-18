Lebensgefährlich verletzt: Mann verunglückt auf Rückweg von der Nachtschicht

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich im Landkreis Uelzen ereignet. Ein Autofahrer kam von der Straße ab und prallte gegen einen Baum – offenbar auf dem Heimweg von der Arbeit.

Der Unfall passierte am Mittwochmorgen auf der Kreisstraße 9 kurz vor Suderburg. Wie ein Sprecher der Polizei der MOPO mitteilte, kam das Fahrzeug auf gerader Strecke von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum.

Sekundenschlaf als Unfallursache?

Der Fahrer war zunächst ansprechbar und gab gegenüber der Polizei an, von einer Nachtschicht zu kommen. Es besteht der Verdacht, dass der Mann möglicherweise am Steuer eingeschlafen war.

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Der Mann wurde nicht eingeklemmt, erlitt jedoch lebensgefährliche Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. (rei)