Laute Schreie aus einem Nachbarhaus machen einer Anwohnerin Sorgen. Die Polizei rückt aus – und erlebt eine Überraschung.

Laute Schreie aus einem Nachbarhaus haben am Montagvormittag in Lachendorf (Landkreis Celle) einen Polizeieinsatz ausgelöst. Eine Anwohnerin hatte Rufe eines Mannes gehört und sich wegen der Lautstärke Sorgen um ihn gemacht, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Vor Ort stellte sich jedoch heraus: Der Mann war auf Marderjagd.

Die Einsatzkräfte trafen den Anwohner auf dem Dachboden seines Hauses an. Eine gewaltsame Auseinandersetzung oder ein medizinischer Notfall seien nicht der Grund für die Schreie gewesen.

Stattdessen hatte er versucht, einen Marder zu vertreiben, und dabei lautstark geflucht. Das Tier entkam den Angaben zufolge unbemerkt. (dpa/mp)