Lastwagen brennt: A7 stundenlang gesperrt

Ein Lastwagen-Brand hat auf der A7 Richtung Hannover zu einer stundenlangen Sperrung geführt. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird von der Polizei jedoch als sehr hoch eingeschätzt.

Die Autobahn 7 in Richtung Hannover ist nach dem Brand eines Lastwagens zwischen Hedemünden und dem Autobahndreieck Drammetal voll gesperrt. Wie ein Polizeisprecher sagte, wird der Abschnitt aufgrund der Bergungsarbeiten noch ein paar Stunden gesperrt bleiben.

Das könnte Sie auch interessieren: Wütet ein Feuerteufel? Anwohner nach erneutem Hausbrand in Sorge

Der Unfall wurde demnach gegen kurz vor 4 Uhr gemeldet. Verletzt worden sei niemand. Zur Unfallursache gibt es noch keine Informationen. Auch die Höhe des Schadens ist bislang nicht bekannt, wird aber von der Polizei als sehr hoch eingeschätzt.