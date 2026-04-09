Laster erfasst beim Rangieren Frau – Mitarbeiterin tot

Auf dem Gelände eines Logistikunternehmens in Peine kommt es zu einem folgenschweren Unfall. Für eine Mitarbeiterin der Firma ist jede Hilfe zu spät.

Beim Rangieren hat ein Lastwagenfahrer eine 48 Jahre alte Frau erfasst und tödlich verletzt. Der Lkw sei mit der Mitarbeiterin der Firma zusammengestoßen, sagte ein Polizeisprecher. Rettungsdienst und Feuerwehr rückten an, sie konnten das Leben der Frau aber nicht mehr retten.

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Die 48-Jährige sei so schwer verletzt worden, dass sie noch vor Ort starb, sagte der Sprecher. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei geht von einem Betriebsunfall aus. Es wurden Ermittlungen aufgenommen, warum es zu dem Unfall kam. (dpa/mp)